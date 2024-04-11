НАК: Открывших огонь по силовикам бандитов блокировали в пригороде Нальчика

Спецназовцы Федеральной службы безопасности России в пригороде Нальчика блокировали бандитов, которые в ответ на предложение сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям открыли огонь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии