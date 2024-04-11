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НАК: Открывших огонь по силовикам бандитов блокировали в пригороде Нальчика

НАК: Открывших огонь по силовикам бандитов блокировали в пригороде Нальчика

Спецназовцы Федеральной службы безопасности России в пригороде Нальчика блокировали бандитов, которые в ответ на предложение сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям открыли огонь.

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