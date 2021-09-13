Темы дня

122 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Герциков
    Приглашаю к прочтению https://www.youtube.com/watch?v=EDgFF4qHoSkВ сети с недовери...
  • Ингерман Ланская
    вьюнош, президент РФ - это внешняя политика, а правительство - это внутренняя политика.....В сети с недовери...
  • слава ким
    Этот парень явно попутал берега и точно он отпрыск либеральной интеллигенции с предательски взглядами, как говорится,...Мы — не пушечное ...

В сети с недоверием отнеслись к опросу, согласно которому работу Путина положительно оценили 57% "По-моему, они перепутали цифры "за" и "против"

В сети с недоверием отнеслись к опросу, согласно которому работу Путина положительно оценили 57% "По-моему, они перепутали цифры "за" и "против"

Фото: Global Look Press Работу Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 25%, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

Вернуться к статье
11630
Обсудить
Vasily Golov
Чем меньше сумма наличных денег,тем меньше инфляция.Спрос от наличия денег у населения и определяет цену. В сетях вымыли дешевый сектор товарный.Сыры пришли к мировому стандарту цен.Качеству соответствует и цена.Скоро перейдем к эрзацпродукту.
Елена Верия (Безденежных)
Не знаю... Одно пожелание: Владимир Владимирович, пожалуйста, больше прислушивайтесь ко гласу простого народа. Уважение и любовь держатся на взаимности. Больше ничего не могу сказать.
Валера Юшков
Да он даже не знал что 15 т. зарплата учителя , это полторы ставки. Он олигархат свой лелеет.
Владлен
Из Путина. "...Не дождетесь.."!!!
Елена Толстихина
Почему президент должен знать зарплату учителя, президент немного не этим занимается, почему Вы правительство не ругаете и депутатов, ведь это именно Ваши избранники выносят дебильные предложения, а потом голосуют за них, а Вы их выбираете и перевыбираете.
Валера Юшков
Своим менеджерам миллион в сутки оправдывает.
Виктория Виктория
А среди кого проводили опрос? Вот в чем вопрос..... И сколько человек опрошено?
Геннадий Ростовский
ВЦИОМ привёл цифры по стране. Исследование проводилось 6–9 сентября методом телефонных интервью в 128 населенных пунктах 80 субъектов на базе двухосновной случайной выборки стационарных (квота – 40%) и мобильных номеров (квота - 60%). Количество респондентов - 1500. Погрешность для такого рода выборок – не превышает 3,5%. Исследование показало дальнейший рост рейтинга КПРФ и стагнацию рейтинга "Единой России" на низком уровне. За пять месяцев рейтинг единороссов упал с 32% до 23%. Рейтинг КПРФ вырос с 11% в апреле до 20% в сентябре. За ЛДПР в сентябре готовы проголосовать 7%, за справедливороссов — 5%, "Яблоко" 4%, "Коммунисты России" — 1%, "Новые люди" — 5%, Партия пенсионеров (РППСС) —, Зеленая партия — 0%, "Другие партии" 6%. Источник: https://wciom.ru/ratings/reiting-politicheskikh-partii
Владимир Барышев
Результаты его 20 летней власти и работы, разрушительны для России и ее народа!
Анатолий Пахотин
Врешь ты все либерал вонючий
Александр
Народ оставь в покое.
Виктория Виктория
Либералы сидят ы Кремле, в Думе - - большинство - едимроссию, в правительстве, и солнцеликий несменяемый также причисляет себя к либералам..... Что-то вы путаете, неуважаемый....
Ольга Шипоренко (Шабанова)
Путин знает все тонкости системы, и кого же вы бы хотели? Как плохо мы живем! В каждой семье почти машины. Уже не знаем чтобы поесть..В общем может быть я не вижу бедных семей. Живу одна, на здоровье не жалуюсь. Видимо тем кто болеет и имеет много детей тяжко...Так во всем Мире.
Виктория Виктория
Это вы о себе и своем окружении, но это не значит, что ВСЕ так живут. Зайдите, выберете времячко, ну, так минут 5-10, зайдите часа в 4 дня за близайший "Перекресток" и увидите ВСЕХ, стоящих за бесплатной просрочкой......
Елена Толстихина
А что, такая есть? Так это хорошо.
Светлана Баттерман
Моя соседка тоже там стоит ,хоть пенсия 24 000 и квартиру еще одну сдает . И все мало.А еще этой просрочкой животны и попугаев кормят Не несите чушь,читать противно
Виктория Виктория
Ваша фамилия говорит о многом......
Светлана Рейнбах
Мы с мужем давно на пенсии,муж инвалид 2 группы и у меня много заболеваний. НО мы не ноем, нам хватает пенсии которую мы заработали ). На Мальдивы мы конечно не ездим, хотя раньше Да хотелос
Валера Юшков
Вот не был бы он врагом социализма, золотой бы человек был.
Виктория Виктория
Вот, если бы, да кабы, то во рту росли б грибы, и в лес не надо было бы ходить.....
Геннадий Ростовский
А я недавно представил себе вот что. Типа фантастической версии. 1976 год. очередной съезд КПСС, Брежнева отправляют на почётную (специально под него созданную) должность председателя партии. а Генсеком избирают 50-летнего Путина. Чуть позже он становится и Председателем Верховного Совета СССР. Из Политбюро потихоньку изгоняет старичьё, подбирает в него и в правительство нужных людей. В итоге СССР не рухнул бы в 1991-ом, да мировая система социализма сохранилась бы. Управленец он хороший. к тому же прагматик и стратег. Что поделать... управлять ему в этом веке довелось не социалистическим. а криминально-олигархическим государством. И воленс-неволенс выражать интересы тех, кто привёл его к власти. Иначе он не то что 20 лет - и два года бы не усидел в кресле президента.
Валера Юшков
Но путин же Советскую власть презирает, мол только калоши и могли делать.
Nikolay Komunadototznaet
Если не вылизывает с ног до головы, это ещё не значит что - презирает. Были плюсы, были минусы у старой власти. Так же как и у этой.
Валера Юшков
Это день и ночь, нонешняя власть не народная.
Nikolay Komunadototznaet
Бегите свергать быстрее! Госдеп вам выберет "народную" как в "святые" 90-е.
Денис
Неликвидный он давно.
bianka Белая
А кого опрашивали? Домниных, барышевых, зайчиковых и подобных им дегенератов? А по- моему рейтинг у Путина не менее 80%. Остальные 20% приходятся на агентов Запада и дегенератов
Ксения Фотина
На Руси всегда было: -один с сошкой, а семеро с ложкой. И те, кто из " семерых" вину всегда валят на кого-то одного, особенно, когда заставляют вместо ложки взяться за соху ( плуг и т.д.).
bianka Белая
Ну да. И эти семеро " голодных" вечно ноют и требуют.
Татьянка Яцук
да кого-швондеровичей, невзоровых,каспаровых,гудковых, и прочих обиженных....
Светлана Баттерман
+1000000! Самые известные тролль-работники на полях МТ
Светлана Баттерман
Молодец! +1000000!
Виктория Виктория
bianka Белая
Понимаете, каждое государство можно сравнить с живым организмом, а в организме есть разные органы: мозг, лёгкие, желудок и т.д. Так вот, того, кого мы называем либерастами, за неимением другого термина, представляют прямую кишку России с выходом за рубеж. А все перечисленные вами, включая завсегдатаев МТ ( юшковых, зайчиковых, некоторых ирин и т.п) являются содержимым этого органа.
Дед Щукарь
Прикольно, нищеголоднообездоленные сидят у компов и сутками пытаются обгадить, того, кто не дал России действительно загнуться.))
Геннадий
Да, с Ельциным и его хватами, уже действительно давно бы загнулись!
Ксения Фотина
Лакей всегда найдёт нового барина, даже , если и Россия перестанет существовать. Сколько млн.в 41-м г. подняли руки, сдаваясь в плен ?! Сколько люду запрудило улицы Москвы, восторгаясь " своим в доску мужиков" - Ельциным, а сейчас за компанию со всеми по делу и не по делу костерят его? Смельчаки бороться с мертвыми ?! Особенно те, кто был вместе с ним в рядах одной и той же партии. А уж отношение к В. Путину вообще на уровне СВИНСТВА. Сознательно не хотят замечать всего того, что положительно делается его командой. А как же ? Например, Явлинскому неоднократно предлагали высокий пост и условия осуществить его "500 дней". Трусил, а сейчас продолжает торить дорожку в Думу?! И вообще, сколько партий ринулись в предвыборную гонку? Было бы так плохо при Президенте Путине, вряд бы карьеристская мошкара так гнусного вела себя в очернении человека, который помимо всего продолжает давать фору заклятому "другу" Западу. А те из так называемых граждан России помогает супостату, очерняя руководителя России.
Дмитрий Соловьев
дед, РОССИЯ это не кучка олигархов, сколько те можно толковать, конституцию почитай что ли
Дед Щукарь
Чё-то не просекаю связь.))
Александр Тимошенко
Я за Путина и ЕР! К партии никакого отношения не имею. Сужу по делам! Будут плохо работать - проголосую за другую, более разумную!
Виктор Борисов
Поздно батенька....20 лет прошло
Дмитрий Соловьев
он хорошо работает только на своих друзей из форбс
Андрей Балашов
Балдею по полной программе от анонимных статеек проплаченных из-за океана...
Геннадий
По 2-3 авто в семье и всё хреново живётся!
Boris Max
Источник смотрите и всё становиться ясным.
Геннадий
Ложь, пиз...шь и провокация!!!
Андрей Балашов
Проплаченная из-за океана...
Владимир Попов
Второе слово заканчивается на жь.
Леонид Буравлев
В сети какой? Госдеповской? Дебилы блять! Страна с 2014 г. в санкциях кругом, а продолжает развиваться, благодаря усилиям Путина и ЕР, назло всяким пиндосам и прочей швали! По "ножкам буша" соскучились?)))
Андрей Балашов
Не стоит горячиться... Однозначная провокация.... Однако страна не с 2014 года под санкциями... их начали применять гораздо раньше....
Николаев Николай
Развивается "небывалыми" темпами. На экономические показатели РСФР 1990 года за 20 лет не может выйти. Офигенное развитие.
Дмитрий Соловьев
не путай СТРАНУ и олигархов
Андрей Балашов
А ты срубленное под корень дерево сможешь вырастить заново? Нет? Тогда закрой свою варежку и помалкивай... С таким наследием ЕБНа и Меченного и 50 лет не хватит... Умник, мать твою...
Николаев Николай
За 30 лет новое дерево вырастит, если его посадить. Только это не надо никому. Продают ресурсы чужим и своим. Прибыль идет кому надо. На остальное наплевать. А дупло ты свое залепи. Будешь еще мне указывать.
Любовь
Этот читатель, может, в единственном числе сомневается в честности опроса? Можно отрицательно относиться к Единой России, или к какой-то партии, но к Путину число его сторонников и должно быть большим, в этом нет сомнений! Большинство избирателей в него верит! Хоть как пытайтесь его очернять.
Сергей Догадин
А разве В.В.Путин и ЕР это не одно и тоже? Что сделал Путин что бы облегчить положение простого народа в стране? Отменил ли он хоть один антинародный закон? Выполнил он хоть одно обещание за двадцать лет своего правления. Нет,нет и еще раз нет.
Nikolay Komunadototznaet
А вы изучали законы которые принимал и отменял Путин что бы утверждать что он ничего не отменял и не принял полезного за 20 лет? Или так, для красного словца закидываете этот наброс? Благодаря Путину мы сейчас сидим у себя по домам, сытые, в тепле и достатке, и имеем такую роскошь как торчать в интернетах и жаловаться целыми днями на "плохую жизнь". А ведь могло бы быть как у хохлов, половина всех работоспособных граждан пахало бы на польской клубники и вытирала бы жопки евробабушкам, а вторая половина либо вымирала бы бешеными темпами, либо сидела на чемоданах в надежде свалить побыстрее.
Геннадий
БРАВО! Так его, ЗАСРАНЦА! /похоже, что Догадин догадывается или подозревает, когда вопрошает: "Отменил ли он (Путин) хоть один антинародный закон?"
grainvn
Рассказы самим себе про вставание с колен на фоне того, что. кадровая политика в стране провальная, стратегии с идеологией нет и не будет. Всё на продажу, лишь бы кто купил. Постсоветское пространство провалено. Государственные проекты - это кормушка для чиновников и политиков. Кто за что отвечает, тот то заваливает и растаскивает. Личные персональные интересы у всей нашей "элиты" на первом месте. Клановые на втором. Затем идут ведомственные. До национальных просто не остаётся места. Так что, реальный результат только один - быстро растущий состав отечественного списка Forbes. В России - невиданное нигде социально-экономическое расслоение общества, народ нищает и вымирает, а Путин в опросах - хорошой и ни при чем?
Татьянка Яцук
корзинку печенек заработали)))
Nikolay Komunadototznaet
Теперь осталось только на кружевные трусы и безвиз наныть, и жизнь удалась :D
Николаев Николай
Не надо людей по себе судить.
grainvn
Я восхищен вашим глубокомыШленным и всесторонне аргументированным комментарием, отражающем высочайшие моральные и интеллектуальные качества ваших кумиров. Чувствуется и гениальность ваших незаурядных наставников, составивших для вас такую нестандартную методичку.
Николаев Николай
Как можно доверять господину Путину после его обманов. Поднять пенсионный возраст до 65 лет у мужчин при продолжительности жизни 67 лет, это верх цинизма. Хотя он несколько раз говорил, что не будет этого делать. Какое доверие к нему и тем более к ЕР? Какой год уже экономика стоит на месте и всем наплевать. Миллиардеры богатеют, бедные беднеют и тех и других становится больше. Бедных в десятки раз.
Татьянка Яцук
не надрывайтесь вы так-бесполезно-у нормальных россиян в головах мозги, а не жажда нуландовских печенек и госдеповских плюшек-без сопливых разберёмся-кому доверять, а кого на... посылать...вы-точно к последним относитесь)))
Николаев Николай
На каких плюшка живете таки как вы догадаться не сложно. Обслуживаете местную элиту у которой запасные аэродромы в Лондоне. Не исключаю, что и вас тоже.
Николаев Николай
Корчите из себя супер патриотов. А у самих детишки за границей живут.
Николаев Николай
У россиян глаза раскрываются постепенно. Под сладкие речи и обещания их просто грабят.
Геннадий
НН, ну это Вы зря. Не надо, не гоже по себе судить!
Вадим БиберХам
А что значит "В сети с недоверием отнеслись к опросу, согласно которому работу Путина положительно оценили..."? Во всех дерьмократо-либерастических сетях с недоверием относятся ко всему, что не поливает говном Россию.
Елена Толстихина
Хорошо, что сторонников Путина больше, чем других недалеких.
Дмитрий Соловьев
в форбс и в дурдоме - точно полно сторонников.
Геннадий Ростовский
Мне больше всего понравился вот этот комментарий: "«Самое интересное, что чем ближе выборы, тем популярнее партия, которую вся страна ненавидит», - пишет сибиряк."
Ирина
"Рейтинг " Путина наглядно виден в Интернете ,который есть по статистике ,у 80% граждан РФ , и за Путина в Интернете одни нанятые им кремлеботы ,а за едроссов вообще никого нет ,потому что за них кремлеботам не платят .
Татьянка Яцук
вам печеньками платят или всё-же валютой?)))вы так стараетесь-обидно будет, если реальные итоги разочаруют вас и ваших со-товарищей из оппо-шизы...
Ирина
Ха ,какие же примитивные методички у платных шавок Путина кремлеботов . И вы даже не шифруетесь .
Татьянка Яцук
Ха-так шифруются как раз такие вот безликие "ирины"-им низя реальные мор... раскрывать, а то хозявин бонусов лишит)))
Светлана Баттерман
Татьяна! Ирина это тролль безликий,топит за КПРФ,ненавидит Путина .ей даже отвечать бессмысленно.Тут таких безликих десяток наберется.
Ирина
Ха ,вякнул безликий кремлебот . Не стыдно "30 сребреников " зарабатывать таким образом ?
Николаев Николай
Да такие как вы в свое время "Слава КПСС" орали, как и большинство из ЕР.
bianka Белая
Когда же ты заткнёшься, нелюдь.
Дмитрий Соловьев
а найдите на улице человека, довольного Путиным и его олигархами
bianka Белая
Эта ирина- отъявленная мразь, проявила своё мурло, комментируя смерть Зиничева.
bianka Белая
Совершенно верно! Причём, они " зашифровались" так, что ответить им невозможно. Создаётся впечатление, что, возможно, их всего пара- тройка, пишущих с разных адресов под разными никами.
Геннадий
О, ещё один ПРОВОКАТОР-мудак!
Светлана Баттерман
Пшел!! Тролль безликий и безмозглый!
Светлана Баттерман
Такую чуму только кышнуть можно. Отвечать ничтожнстау не стоит
bianka Белая
Стараюсь не отвечать, даже не читаю опусы известных мне либерастов. Слово , конечно, неудачное, но для этого отрепья не придумано. Но мерзавка " ирина" возмутила наглым вурдалачьим отзывом на гибель Зиничева. Такая паскуда, что я удержаться не могла.
Петр Галактионов
Сплошное ВРАНЬЁ а не ОПРОС............
Walery
Кто опрашивает то, задавая такие тупые вопросы. Каким образом артист, комик или клерк может определить качество работы Президента? Вы то что про его работу знаете, рядом присутствовали, вопросы решали и должность Вам знакомая, да? Ельцина оценивайте предварительно.
Петр Галактионов
Главарь ОПГ ПРОСТО не МОЖЕТ столько набрать
Peter Reger
Да у кого ум есть тот за Путина и проголосуют. А кто трепло тот тож деваться не куда других нету
Дмитрий Соловьев
за Путина проголосуют жулики, их холуи и идиоты кстати кто трепло - явно тот кто 20 лет обещает, но нихрена не выполняет
Виктор Борисов
Опрос в госдуре проводили?
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Интернет - это как всеобщий разум. Его НЕ ОБМАНЕШЬ. Правда где-нибудь да вылезет для общественности.
Александр Трофимов
А мне, думается, за проголосовали 75 %, а против не более 14% остальным наплевать
Наталья Андросова
У нас всюду одна ложь
Poma Pomak
А тут как ? В какую сторону ложь ?
Виктор Василенко
кого не послушаешь все не довольны" политикой партии " , голосуем за КПРФ !
Геннадий
"... Пойду голосовать за коммунистов, хоть будет комендантский час" /авт. Тимур Шаов/ - тоже гениально!

Картина дня

наверх