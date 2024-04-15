Дугин: "Иран открыл второй фронт для Запада. Ещё три фронта впереди"

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Комментарии
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Светлана Позднякова
Вот теперь понЯтно!!Что ничего не понЯтно!!🤦🏻‍♀️🤷‍♀️🇷🇺
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8 час.
ВС
Валерий Сорокин
А сколько было потрачена ракет на отражения.
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8 час.
Андрей Сапожников
Картина ясная, что дело тёмное.
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3 час.

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