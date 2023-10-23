Лавров и глава МИД Ирана осудили шаги Запада, идущие вразрез с СВПД

REUTERS/Russian Foreign Ministry/Handout Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян осудили действия стран Запада, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе во время министерской встречи в формате "3+3" в Тегеране.