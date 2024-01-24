Кому на самом деле нельзя пить молоко: мнение эксперта

Молоко и его производные — одни из самых обсуждаемых продуктов питания. Кому нельзя молоко? Полезно ли оно взрослым? Отчего возникает аллергия на молоко и можно ли тогда пить козье и есть сыр? На вопросы отвечают врачи.
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