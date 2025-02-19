Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Зачем Путин вновь экстренно прибыл в Кремль? Судьба Украины решается прямо сейчас

Зачем Путин вновь экстренно прибыл в Кремль? Судьба Украины решается прямо сейчас

Зачем Путин вновь экстренно прибыл в Кремль? Судьба Украины решается прямо сейчас. Как сказал журналист Царьграда Сергей Латышев, есть некие признаки того, что Кремль может согласиться на трамповское перемирие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Невидимка Невидимка
Сам создал этот кошмар, а теперь мечется как бешеный таракан. Нельзя усидеть на двьух стульях, обязательно грохнешся задом об пол
Ответить
20 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Только ПОБЕДА! Украина-НЕТ!!!
Ответить
20 час.
наверх