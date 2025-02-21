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Новости Тамбова

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В Тамбове под колёса "ВАЗа" попала 69-летняя женщина

В Тамбове под колёса "ВАЗа" попала 69-летняя женщина

В Тамбове под колеса легковушки попала пенсионерка. Авария случилась 20 февраля на улице Московской. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 36-летний водитель "ВАЗ 2110" допустил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

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