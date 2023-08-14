10 оттенков волос, которые хорошо скрывают седину

При появлении первых седых волос не стоит волноваться. Прежде чем впадать в панику, важно понимать, что появление седины может быть результатом множества факторов, таких как генетика, естественное старение, недостаток питательных веществ или стресс.
При появлении первых седых волос не стоит волноваться. Прежде чем впадать в панику, важно понимать, что появление седины может быть результатом множества факторов, таких как генетика, естественное старение, недостаток питательных веществ или стресс.
Свежие комментарии