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Иваново

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По программе догазификации в Ивановской области к сети подключили 4,7 тысячи домов

По программе догазификации в Ивановской области к сети подключили 4,7 тысячи домов

По программе догазификации в Ивановской области к сети подключили 4,7 тысячи домовНа заседании федерального штаба по газификации, которое провел вице-премьер России Александр Новак, отметили эффективность программы в нашем регионе.

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