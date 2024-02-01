По программе догазификации в Ивановской области к сети подключили 4,7 тысячи домов

По программе догазификации в Ивановской области к сети подключили 4,7 тысячи домовНа заседании федерального штаба по газификации, которое провел вице-премьер России Александр Новак, отметили эффективность программы в нашем регионе.
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