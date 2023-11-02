Росатом проектирует создание комплексов по переработке РАО в БРИКС

Возможности создания комплексов по переработке радиоактивных отходов на территории стран БРИКС анализирует Росатом, сообщает 2 ноябя пресс-служба компании «ТВЭЛ» (топливный дивизион госкорпорации), ссылаясь на директора программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуарда Никитина.
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