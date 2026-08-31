Депутаты протестуют: Верховную Раду планируют перенести под землю

Верховную Раду планируют перенести под землю. Парламент Украины хотят перевести в подвал из-за постоянных воздушных тревог: нардепам придётся работать в нескольких комнатах и коридорах, так как мест всем не хватит.
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