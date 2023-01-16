Военное обозрение

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Российские штурмовые группы продвигаются в Артёмовске сразу на нескольких направлениях

Российские штурмовые группы продвигаются в Артёмовске сразу на нескольких направлениях

Увеличивается площадь территорий, подконтрольных российским подразделениям в Артёмовске (Бахмуте). Продвижение в городе осуществляют сразу несколько штурмовых групп ЧВК «Вагнер», причём с разных направлений.

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