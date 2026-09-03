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5 новых детских книг, которые должны быть в домашней библиотеке

5 новых детских книг, которые должны быть в домашней библиотеке

Подборка Parents.ru фото: Klaus Vedfelt/Getty ImagesИстория, космос, дружба, этикет и фантазия — в этой подборке собрали книги, которые помогут детям узнавать новое, развивать воображение и лучше понимать себя и окружающих.

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