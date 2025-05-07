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9 мая в центре Челябинска перекроют движение

9 мая в центре Челябинска перекроют движение

Рассказываем, где именно и в какое время.9 мая в Челябинске будет ограничено движение в центральной части города.

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