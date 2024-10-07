Правительство предлагает считать пенсии с учетом инфляции

Выплаты малоимущим с 2026 года не будут зависеть от зарплат работающих С 2026 года в России индексировать пенсии и пособия, возможно, станут с учетом уровня инфляции – для этого правительство предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума (ПМ).