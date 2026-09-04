3 причины обратить внимание на корнер Vertu в restore:

1. Ностальгия по нулевым История Vertu началась в 1998 году. Главный дизайнер телефонов Nokia Фрэнк Нуово задумался: если люди готовы тратить целые состояния на люксовые часы, автомобили и украшения, почему они должны ходить с массовыми пластиковыми телефонами? Так появилось подразделение Vertu.