3 причины обратить внимание на корнер Vertu в restore:

1. Ностальгия по нулевым История Vertu началась в 1998 году. Главный дизайнер телефонов Nokia Фрэнк Нуово задумался: если люди готовы тратить целые состояния на люксовые часы, автомобили и украшения, почему они должны ходить с массовыми пластиковыми телефонами? Так появилось подразделение Vertu.
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