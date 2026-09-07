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Тамбиев о 3:5 от СКА: «Нелогичный гол со вбрасывания подкосил «Динамо». Но ребята молодцы, практически вытащили матч, не хватило немного. Характер команды понравился»

Главный тренер московского « Динамо »  Леонид Тамбиев высказался о поражении от СКА в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:5).

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