В аэропорту Екатеринбурга массово задерживаются рейсы

Более десяти рейсов, включая направления в Нижний Новгород, Саратов, Анталью, Сочи, Стамбул и Самару, задержаны из-за режима беспилотной опасности в регионе.
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