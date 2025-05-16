Шимпанзе комбинируют звуки, как слова

Общий смысл высказывания у шимпанзе не всегда равен простой сумме отдельных «слов». Месяц назад мы писали о карликовых шимпанзе, или бонобо – они, как оказалось, могут комбинировать голосовые сигналы, рождая новые смыслы.
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