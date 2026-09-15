В Татарстане мужчина погиб на пожаре в частном доме на две семьи

Житель РТ погиб на пожаре в частном доме на две семьи. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелась кровля и чердак внутри кирпичного жилого дома в селе Мизиново Зеленодольского района РТ.