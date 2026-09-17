В Словакии учеников и учителей эвакуировали из школы из-за угрозы взрыва

Учеников и преподавателей школы в городе Михаловце, расположенном в восточной части Словакии у границы с Украиной, эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщил портал Noviny.
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