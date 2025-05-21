Желтые автомобильные номера отменят

Министерство экономического развития и цифровизации разработало проект постановления, которым предлагается отменить постановление правительства №88/2014 — документ, регламентирующий применение этого типа номеров.
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