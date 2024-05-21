Любимый бренд №1 – SOKOLOV Объявляет набор на вакансию: ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Доход от 65 000 р. (оклад + высокий % от продаж) Мы предлагаем: • Официальное трудоустройство • Удобный сменный график • Обучение за счет компании (техника продаж, ассортимент продукции и др.