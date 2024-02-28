Ночью 28 февраля с улиц Рязани убрали снег

В ночь на 28 февраля снег вывозили с участков улицы Крупская от городской больницы №10 до улицы Юбилейной, улицы Юбилейная от улицы Крупской до дома №4, улицы Новоселов от остановки «Новоселов, 54» до разворотного круга троллейбуса №13, парковочного кармана на улице Циолковского у городской детской поликлиники №2, улицы Островского от улицы Черновицкой, улицы Семинарская от […].