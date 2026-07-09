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ФСБ заявила о предотвращении очередного теракта против высокопоставленного российского военнослужащего

ФСБ заявила о предотвращении очередного теракта против высокопоставленного российского военнослужащего

В Краснодаре сотрудниками ФСБ был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший совершить в Московском регионе террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ по заданию СБУ.

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