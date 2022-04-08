Мэттьюс установил новый рекорд по голам за сезон НХЛ (56) среди уроженцев США

Остон Мэттьюс установил новый рекорд по голам за сезон НХЛ (56) среди уроженцев США. Нападающий «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:3 ОТ).

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