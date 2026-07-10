HSBC завершил первый пилотный проект по выпуску токенизированных структурированных продуктов для институциональных инвесторов

HSBC завершил свой первый выпуск цифрового структурированного продукта на основе блокчейна, используя токенизированные облигации в долларах США в рамках частного размещения для институциональных инвесторов в Гонконге.
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