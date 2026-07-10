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HSBC завершил первый пилотный проект по выпуску токенизированных структурированных продуктов для институциональных инвесторов

HSBC завершил первый пилотный проект по выпуску токенизированных структурированных продуктов для институциональных инвесторов

HSBC завершил свой первый выпуск цифрового структурированного продукта на основе блокчейна, используя токенизированные облигации в долларах США в рамках частного размещения для институциональных инвесторов в Гонконге.

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