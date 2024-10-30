Украинцы массово жалуются на сбои в работе GPS. Что произошло с геолокацией в Киевской области?

Жители Киевской области начали массово жаловаться на сбои в работе GPS. Несколько дней подряд из-за нарушений внутренних систем навигации на смартфонах местных жителей самостоятельно меняется местоположение.
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