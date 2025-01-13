Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России создали уникальную систему беспроводной радиосвязи под водой.

В России создали уникальную систему беспроводной радиосвязи под водой.

АВТОР: В. Лавр Российская компания IVA Technologies, в составе группы компаний «Хайтэк», представила миру модульный комплекс подводной связи IVA S/W, не имеющий аналогов.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Вообще буржуи в эту сторону когда-то рыли, - к началу семидесятых в доступных нам источниках (в научпоп-изданиях, а также в книге Рамона Вэссьера &quot;Человек и подводный мир&quot;) появились упоминания о приёмнике-передатчике ERUS-2.  На сегодняшний день информации о том приборе в сети крайне мало. Всё, что удалось вытянуть, - https://archive.org/details/DTIC_ADA199797
DTIC ADA199797: Through-Water Diver Communication System Test and Evaluation : Defense Technical Information Center : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
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