АВТОР: В. Лавр Российская компания IVA Technologies, в составе группы компаний «Хайтэк», представила миру модульный комплекс подводной связи IVA S/W, не имеющий аналогов.
В России создали уникальную систему беспроводной радиосвязи под водой.
Комментарии
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Виктор Луговой
Вообще буржуи в эту сторону когда-то рыли, - к началу семидесятых в доступных нам источниках (в научпоп-изданиях, а также в книге Рамона Вэссьера "Человек и подводный мир") появились упоминания о приёмнике-передатчике ERUS-2. На сегодняшний день информации о том приборе в сети крайне мало. Всё, что удалось вытянуть, - https://archive.org/details/DTIC_ADA199797
DTIC ADA199797: Through-Water Diver Communication System Test and Evaluation : Defense Technical Information Center : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
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