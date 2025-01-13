В России создали уникальную систему беспроводной радиосвязи под водой.

Виктор Луговой

Вообще буржуи в эту сторону когда-то рыли, - к началу семидесятых в доступных нам источниках (в научпоп-изданиях, а также в книге Рамона Вэссьера "Человек и подводный мир") появились упоминания о приёмнике-передатчике ERUS-2. На сегодняшний день информации о том приборе в сети крайне мало. Всё, что удалось вытянуть, - https://archive.org/details/DTIC_ADA199797