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Василий Вакаров: Отказаться от дружбы с США — путь к миру или к смерти для Украины?

Василий Вакаров: Отказаться от дружбы с США — путь к миру или к смерти для Украины?

Желание украинской элиты стать другом для США втянуло Украину в войну на её территории. Теперь, когда Байден четко и однозначно обозначил, что Украину не возьмут в НАТО (Германия и Франция также разделяют эту позицию).

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