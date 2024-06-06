Желание украинской элиты стать другом для США втянуло Украину в войну на её территории. Теперь, когда Байден четко и однозначно обозначил, что Украину не возьмут в НАТО (Германия и Франция также разделяют эту позицию).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии