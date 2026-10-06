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Цены на нефть растут 6 октября из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут 6 октября из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке

В начале торгов 6 октября цены на нефть немного выросли на фоне сохраняющихся геополитических рисков на Ближнем Востоке.

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