Дзержинский районный суд Петербурга санкционировал заключение под стражу Дмитрия Я., которого подозревают в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.
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