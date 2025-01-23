Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением рассмотреть выход Российской Федерации из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общественники призвали вывести Россию из ВОЗ
Комментарии
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sergmann
Выходить нужно и из ВТО
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21 час.
ИГОРЬ честнодумов
Именно необходимо это сделать, так как ВОЗ стала прибыльной и непыльной работой для сотрудников и не более, тоже касается и ВТО и думаю ещё каких-то организаций ООН
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21 час.
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