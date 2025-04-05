Адвокат Жорин рассказал, будут ли наказаны виновные в смерти Паши Техника

МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Если следствие подтвердит, что рэпер Паша Техник погиб из-за употребления наркотиков в Таиланде, виновные могут столкнуться с крайне жесткими мерами, вплоть до смертной казни.
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