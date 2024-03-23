Очевидцы из Crocus City Hall раскрыли, как бежали от нападавших и спасли свою жизнь: «Мы спустились в самое темное помещение»

Девушка по имени Маргарита, которая была в Crocus City Hall в центре событий, любезно согласилась пообщаться с российской прессой, чтобы рассказать, что они с мужем пережили в тот страшный момент, когда в зал забежали террористы.
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