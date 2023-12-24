Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул, разгромив на ринге Линдона Артура

Российский боксёр молдавского происхождения Дмитрий Бивол в своем единственном поединке в 2023 году очень уверенно защитил титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
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