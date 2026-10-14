Загадочные прямоугольные отверстия на древних мегалитах по всему миру Явными признаками древних сооружений нечеловеческого происхождения обычно считается большой вес поднятых и уложенных каменных блоков и следы высокотехнологичного высокоточного режущего инструмента.
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