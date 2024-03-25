Неизвестные подробности о пятничном нападении на Крокус Сити Холл

Владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт в принадлежащем ему здании и рассказал, что террористы попали в концертный зал через окно выставочного центра и начали стрелять по людям, находившимся в фойе.
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