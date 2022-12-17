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Какие Мелитополь и Бахмут? Русские к Новому году Чернигов с Одессой возьмут (Видео)

Какие Мелитополь и Бахмут? Русские к Новому году Чернигов с Одессой возьмут (Видео)

Командующий СВО Сергей Суровикин готовит тотальный ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве и Львове с последующими колоссальными продвижениям в спецоперации, что будет преподнесено вместо пресс-конференции президента РФ Владимир Путина.

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