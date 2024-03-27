Sony подтвердила линейку игр PS Plus на апрель — магический шутер, экшен-стратеги...

Sony подтвердила линейку игр PS Plus на апрель — магический шутер, экшен-стратегия в мире Minecraft и роглайк в стиле Dead CellsНаступила последняя среда марта, и издательство Sony Interactive Entertainment в соответствии с графиком анонсов объявило, чем базовый тариф подписки PlayStation Plus порадует абонентов в следующем месяце.
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