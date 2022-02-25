Байден жестко выступил против действий российских войск: «Страна будет расплачиваться… Введение сокрушительных пакетов санкций»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден (Joe Biden) выступил с жёсткой и категоричной речью относительно действий России в Донбассе и признался, что Америка поддерживает «мужественный народ Украины».
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