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Ученые озвучили эффективность киноа для лечения печени

Ученые озвучили эффективность киноа для лечения печени

Специалисты Медицинского университета Чэнду пришли к выводу, что включение киноа в меню способно уменьшить липидные отложения в печени и нормализовать метаболические параметры у пациентов с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени .

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