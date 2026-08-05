Ученые озвучили эффективность киноа для лечения печени

Специалисты Медицинского университета Чэнду пришли к выводу, что включение киноа в меню способно уменьшить липидные отложения в печени и нормализовать метаболические параметры у пациентов с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени .
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