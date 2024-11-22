Мэр Казани Ильсур Метшин вручил высокие награды участникам СВО

По указу Президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга медалью «За отвагу» награжден Радж Хальфин, а медалью «За храбрость» 1-й степени — Али Курбанов.
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