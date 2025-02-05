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  • Маша Глага
    Знаменитой где? В каком месте планеты, кроме РФ? Старая бабуля , отфотожопленая до не хочу)) страшно красивая))))«Все молодеет», –...
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Стало известно, почему Анна Курникова и Энрике Иглесиас ведут закрытый образ жизни

Стало известно, почему Анна Курникова и Энрике Иглесиас ведут закрытый образ жизни

Теннисистка Анна Курникова и музыкант Энрике Иглесиас отказались от публичности из-за общих детей. Анна Курникова и Энрике Иглесиас, находящиеся в положении, когда их имена далеко не на первых строчках заголовков газет, предпочитают проводить время вдали от светских камер вспышек.

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