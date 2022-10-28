Шольц и Макрон могут принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции — Politico

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон могут принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции. Как сообщает европейское издание газеты Politico по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона в Париже, Германия и Франция как самые экономически сильные страны ЕС считают американский закон о снижении инфляции протекционистским и бьющим по европейской промышленности и производителям — планы США субсидировать компании, которые откроют там производства, нарушают рыночные принципы, это попытка переманить производства на свою территорию.