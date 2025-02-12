Президент «Динамо» о тренерском штабе: «Вопрос ротации у нас ни разу не стоял, Кудашов предупреждал о спадах. Внутри клуба особых разногласий нет»

– Когда в сентябре и октябре у «Динамо» были чувствительные серии поражений и говорили чуть ли не об отставке тренерского штаба, что в это время вы чувствовали? Как часто общались с главным тренером Алексеем Кудашовым, спортивным директором клуба Алексеем Сопиным? – Вопрос о том, чтобы каким-то образом ротировать тренерский штаб, у нас ни разу не стоял на протяжении сезона.