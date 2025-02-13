Алаудинов: всё больше мобилизованных украинцев сдаются в Курской области

Насильно мобилизованные бойцы ВСУ всё чаще начали сдаваться в плен в Курской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.