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Татьяна Бакальчук назвала героями погибших сотрудников Wildberries.

Татьяна Бакальчук назвала героями погибших сотрудников Wildberries.

Глава маркетплейса рассказала, что двое охранников сумели защитить сотни жизней.Стрельба в столичном офисе Wildberries, произошедшая несколькими днями ранее, унесла жизни двух сотрудников, отвечавших за безопасность в компании.

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