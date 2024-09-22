Татьяна Бакальчук назвала героями погибших сотрудников Wildberries.

Глава маркетплейса рассказала, что двое охранников сумели защитить сотни жизней.Стрельба в столичном офисе Wildberries, произошедшая несколькими днями ранее, унесла жизни двух сотрудников, отвечавших за безопасность в компании.
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