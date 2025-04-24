"Уехать невозможно". Барнаульцы жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора

Речь идет о светофоре на пересечении улиц Дальней и Трактовой В социальных сетях жители Барнаула обратили внимание на крупные заторы, которые собираются каждое утро из-за перенастройки светофора на перекрестке ул.
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