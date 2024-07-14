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Царьград

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Минобороны показало уникальные кадры с ударом ФАБ-3000 по позициям ВСУ

Минобороны показало уникальные кадры с ударом ФАБ-3000 по позициям ВСУ

Показано видео подготовки и сброса авиабомбы ФАБ-3000Министерство обороны России сообщило, что бомбардировщику Су-34 удалось нанести сокрушительный удар по пункту временной дислокации ВСУ.

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